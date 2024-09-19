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Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarına Başladı
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Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalara Mauro Icardi de katıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışması ile orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de antrenmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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