Galatasaray, FC RFS Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde FC RFS ile yapacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ve taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde FC RFS ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL