Galatasaray, FC RFS Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya temsilcisi FC RFS ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda sakatlığı bulunan Victor Osimhen yer almazken, Hakim Ziyech ise takımla birlikte çalıştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Öte yandan sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen antrenmanda yer almazken, Faslı oyuncu Hakim Ziyech ise takımla birlikte çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 19.45'te FC RFS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.