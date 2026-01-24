Haberler

Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Galatasaray'ın gollerini Gabriel Sara (1, 51) ve Osimhen (55) kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan Sallai'nin yaptığı ortada altıpasın gerisinde iyi yükselen Sara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluştu. 1-2

55. dakikada sağ taraftan İlkay Gündoğan'ın yaptığı ortada arka direkte Osimhen, göğsüyle kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden filelere gitti. 1-3

69. dakikada Tiago Çukur'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmet Sivri'nin yaptığı vuruşta son anda Lemina'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh (Bartuğ Elmaz dk. 64), Berkay Özcan, Traore (Ahmet Sivri dk. 64), Larsson (Kone dk. 77), Barış Kalaycı (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 85), Serginho (Tiago Çukur dk. 64)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Johnson, Burhan Esoy, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Icardi dk. 70), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Kazımcan Karataş dk. 64), Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün (Eren Elmalı dk. 64), Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Kaan Ayhan dk. 79)

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Sane, Ahmed Kutucu, Gökdeniz Gürpüz, Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Barış Kalaycı (dk. 27) (Fatih Karagümrük), Gabriel Sara (dk. 1 ve 51), Osimhen (dk. 55) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Jakobs, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

