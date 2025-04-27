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Galatasaray, Eyüpspor'u Deplasmanda 5-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Eyüpspor'u Deplasmanda 5-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çağdaş Altan yönetti.

İlk yarıyı 29. dakikada Roland Salla'nin attığı golle 1-0 önde kapatan sarı kırmızılılar 56. dakikada Lucas Torreira'nın golüyle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Golcü futbolcusu Victor Osimhen'ile 71. dakikada skoru 3-0'a çıkaran Galatasaray'a, Eyüpsporlu Luccas Claro 79. dakikada attığı golle cevap vererek skoru 3-1'e getirdi.

69. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna dahil olan Alvaro Morata 87 ve 89. dakikalarda attığı gollerle skoru 5-1'e getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında olan 5 puanlık farkı korumayı başardı.

Kaynak: ANKA / Spor
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