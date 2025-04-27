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Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 Yenerek 3'lü Çektirdi

Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 Yenerek 3'lü Çektirdi
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Alvaro Morata, maçın ardından taraftarlarıyla birlikte 3'lü çektirdi.

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı ve galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı. Müsabakada 2 gol kaydeden İspanyol futbolcu Alvaro Morata, taraftarların isteğini kırmadı ve deplasman tribünün olduğu yere gitti ve 3'lü çektirdi.

Daha sonra bütün futbolcular galibiyet coşkusunu birlikte yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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