Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 Yenerek 3'lü Çektirdi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Alvaro Morata, maçın ardından taraftarlarıyla birlikte 3'lü çektirdi.
Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı ve galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı. Müsabakada 2 gol kaydeden İspanyol futbolcu Alvaro Morata, taraftarların isteğini kırmadı ve deplasman tribünün olduğu yere gitti ve 3'lü çektirdi.
Daha sonra bütün futbolcular galibiyet coşkusunu birlikte yaşadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor