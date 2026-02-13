Haberler

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 2 Eyüpspor: 0 (İlk yarı)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin golleriyle öne geçen Galatasaray, Eyüpspor'un Bedirhan Özyurt'un kırmızı kart görmesiyle avantajını artırdı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Osimhen'in sol taraftan ortasında kale alanı önünde Yunus'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 1-0

7. dakikada Yunus Akgün'ün pasında araya giren Pintor, topu en uçtaki Umut Bozok'a gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahasına girerken sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

21. dakikada Icardi'nin derinlemesine pasında topla buluşan Osimhen, karşı karşıya pozisyonda kaleci Jankat'ı çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı. Onguene, çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi.

25. dakikada Emre Akbaba'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta uzak direk dibinde Onguene'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı son anda çeldi.

31. dakikada sol taraftan Lang'ın ortasında ceza sahası içinde kafalardan seken top Icardi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı sol çaprazdan gelişine vuruşunda kaleci Jankat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Lang'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Jankat topu çeldi. Mauro Icardi, seken topu penaltı noktası önünden tamamladı. 2-0

38. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Yunus Akgün, Bedirhan Özyurt'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, savunmada son adam pozisyonunda bulunan Bedirhan'ı bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmız kart ile oyundan ihraç etti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Mücahid Adem Çelebi

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Noa Lang, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Rolland Sallai, Gabriel Sara, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Wilfried Singo

Teknik Direktör: Okan Buruk

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski, Emre Akbaba, Lenny Pintor, Angel Torres, Umut Bozok

Yedekler: Marcos Monteiro, Dorin Rotariu, Charles Raux YaoDenis Radu, Abdou Khadre, Metehan Altunbaş, Ismaila Manga, Taşkın İlter, Ömer Ahmet Ceyhan, Arda Yavuz

Teknik Direktör: Atilla Gerin

Goller: Yunus Akgün (dk. 2), Mauro Icardi (dk. 33) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Bedirhan Özyurt (dk. 38) (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

