Galatasaray, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada kaleci Uğurcan Çakır da ilk kez yer aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi kaleci Uğurcan Çakır da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
