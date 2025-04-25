Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile devam etti.
GALATASARAY, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor