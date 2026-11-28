Galatasaray, eski başkanı Mustafa Cengiz'i vefatının 5. yıl dönümünde andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Mustafa Cengiz'i vefatının 5. yıl dönümünde andı. Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Cengiz'in sevgi, saygı ve rahmetle anıldığı belirtildi.
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Mustafa Cengiz'i vefatının beşinci yıl dönümünde andı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i, aramızdan ayrılışının 5. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Kaynak: AA