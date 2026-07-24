Galatasaray, Yiğit Savaş Kaplan'ı 3 Yıllığına Kadrosuna Kattı
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Yiğit Savaş Kaplan'ı 3 yıllığına renklerine bağladı.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Yiğit Savaş Kaplan'ı 3 yıllığına renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk orta oyuncu Yiğit Savaş Kaplan ile üç yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Yiğit, son olarak İstanbul Gençlikspor'da forma giydi.
Kaynak: AA