Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'na Yeni Transfer: Michael Wright
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Amerikalı pasör Michael Wright ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2001 doğumlu oyuncu, kariyerine Ohio State Üniversitesi'nde başladı ve SVG Lüneburg takımında oynadı.
YENİ sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna Amerikalı pasör Michael Wright'ı kattı. Kulüp, 2001 doğumlu oyuncu Michael Wright ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Profesyonel voleybol kariyerine 2019 yılında Ohio State Univ. takımında başlayan oyuncu ardından SVG Lüneburg takımında forma giydi.
Kulüp kariyerinde; 2 MIVA Konferans şampiyonluğu bulunan Wright, forma giydiği karşılaşmalarda en iyi pasör olarak seçildi.
