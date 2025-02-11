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Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi

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Galatasaray, Trabzonspor'dan milli sol bek Eren Elmalı'yı transfer ettiğini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Eren ile bir yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Cimbom, bordo-mavililere 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 500 bin euro şarta bağlı bonus ve sonraki satıştan yüzde 25 pay bulunan anlaşmada futbolcu maaşı dahil tüm ödemeler TL cinsinden yapılacak.

Galatasaray, uzun süredir gündemde olan Eren Elmalı için transferin son gününde Trabzonspor ile yeniden masaya oturdu ve bu görüşmelerden anlaşma çıktı. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, milli sol bekin transferini resmiyete döktü.

KAP GELDİ: BONSERVİS BEDELİ VE MAAŞI

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Evren Eren Elmalı'nın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 129.717.700 TL transfer bedeli ödenecek olup, ayrıca net 18.531.100 TL tutarında şarta bağlı ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe geçici ve/veya kalıcı transfer olması durumunda, elde edilecek transfer bedeli kârının %25'i eski kulübüne ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2028-2029 sezonu için uzatma opsiyon hakkı şirketimizde olmak kaydıyla aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2024-2025 sezonunun kalan bölümü için net 14.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için net 45.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için net 55.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için net 65.000.000 TL,

Şirketimizin opsiyon hakkını kullanması halinde, 2028-2029 sezonu için net 75.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA

Eren, sarı-kırmızılı takıma transferini tamamlamak için 12 Şubat Çarşamba günü (yarın) İstanbul'da olacak. Ayrıca, 24 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'dan iki aylık alacağını bıraktığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli sol bek, 2022 yazında Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro karşılığında Karadeniz ekibine transfer olmuştu.

Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDizar Tokkaş:

Boş transfer. Akıl var fikir var enkaz bu adam

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Haber Yorumlarıskwwnc6j7n:

bu zamana kadar biz çektik şimdi galatasaray dünsün..

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