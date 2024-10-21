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Galatasaray - Elfsborg Maçı, Sloven Hakem Matej Jug Yönetiminde Oynanacak

Galatasaray - Elfsborg Maçı, Sloven Hakem Matej Jug Yönetiminde Oynanacak
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile 23 Ekim'de oynayacağı üçüncü maçta Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug'un yönetiminde sahaya çıkacak. Maç saat 17.30'da başlayacak.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında 23 Ekim Çarşamba günü evinde İsveç temsilcisi Elfsborg ile mücadele edecek. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak.

Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.

Galatasaray - Elfsborg maçında VAR koltuğunda Alen Borosak, AVAR'da da Asmir Sagrkovic oturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Slovenya Futbol Finans Spor

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