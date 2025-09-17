Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçı İçin Kamp Kadrosunu Açıkladı

Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak Galatasaray, maçın kamp kadrosunu duyurdu. Nijeryalı santrfor Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
