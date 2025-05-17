Galatasaray Efsaneleri UEFA Kupası Zaferini 25. Yıldönümünde Kutladı

UEFA Kupası zaferinin 25. yıl dönümünde Galatasaray'ın efsane isimleri Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi. Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Kerem İnan, Capone, Hakan Ünsal ve Okan Buruk bu büyük başarının yıl dönümünde buluştu.

Tesisleri gezen UEFA zaferinin mimarlarına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından hediye forma takdim edildi. İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara ile yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler ve camianın ileri gelenleri ziyarette hazır bulundu.

Futbolcu olarak zaferin aktörlerinden olan Teknik Direktör Okan Buruk, GS TV YouTube Kanalı'na duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı:

"Tabii ki 17 Mayıs 2000 unutamayacağımız bir tarih. Her sene anıyoruz. Bu sene eski takım arkadaşlarımızla burada buluştuk. Bunun heyecanının yaşıyorum açıkçası. O takımın ruhu Bunu ekranda gördüğümde çok duygulanıyorum. Bugün Galatasaray'ın yine sosyal medya hesaplarında hikayeleri gördüğümde gerçekten çok duygulandım. O zamana gittim. Çok büyük bir başarıydı. Diğer 17 Mayıs hikayem de, Galatasaray'daki ilk resmi golüm Bakırköyspor'a karşı. O da 17 Mayıs'a denk geliyor. O yüzden bugün benim için önemli, değerli.

Ergün Penbe'nin bugün doğum günü. Onu da kutlayalım. O da 17 Mayıs'ta, güzel bir günde doğmuş. İnşallah tekrar Galatasaray takımına, bize, bana nasip olur inşallah. Avrupa'da tekrar kupa kaldırmayı deneriz. Bu anlamda hep üzülüyoruz. Avrupa'daki kupa isteğimiz, sevdamız, tekrar o kupayı kaldırmak, kupaları kaldırmak tabii ki çok önemli. Bunu Türkiye'de yapıyoruz, ligde yapıyoruz. İnşallah tekrar bir Avrupa kupası kazandırmak bize nasip olur."

Hakan Ünsal: "Hagi, 'Ne başardığınızın farkında değilsiniz' demişti"

Unutulmaz oyunculardan olan Hakan Ünsal ise şu ifadeleri kullandı:

"UEFA kupası Hani bir söz vardır ya anlatılmaz yaşanır diye; ama anlatılamıyor. Çünkü onu yaşayan bir tek biziz. Hagi soyunma odasına şöyle bir şey söylemişti ki o zaman çok buna anlam verememiştik. Eğleniyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz, şarkılar söylüyoruz. Dedi ki, "Daha ne başardığınızın farkında değilsiniz." Aradan beş yıl geçti hala güncel. 10 yıl geçti, 15 yıl geçti, hala daha dışarıdaki taraftarların, taraftarı olmayanların bile acayip bir ilgisi, sevgisi var. Yani hakikaten 25 yıl geçmesine rağmen bu kadar tazelikle, bu kadar güçlü olması çok önemli bir şey. Bu duyguyu aslında unutmamamızı sağlayan da taraftarlar oluyor." - İSTANBUL