Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da kaleci transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

EDERSON İLE ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Manchester City'nin 31 yaşındaki file bekçisi Ederson ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı kaleciye 10 milyon euronun altında maaş vereceği ifade edildi.

SIRA MANCHESTER CITY'DE

Ederson ile anlaşılmasının ardından gözler kulübü Manchester City'e çevrildi. Cimbom'un İngiliz devi ile pazarlıklara girişeceği belirtilirken, Sarı-kırmızılıların Manchester City'e bonuslar hariç 10 milyon euronun üstü bonservis vermeyeceğini bildirdiği dile getirildi.

6 LİG ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI

2017'den beri Manchester City formasını terleten 30 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson, Pep Guardiola'nın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. İngiliz ekibi ile 372 maçta görev alan Ederson, bu süre içinde 6 Premier League şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi ve toplamda 18 kupa kaldırdı.