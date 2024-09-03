Galatasaray durdurulamıyor! Şimdi de Mats Hummels'i bitiriyorlar

Victor Osimhen transferiyle sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük ses getiren Galatasaray, büyük bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, stopere de yıldız bir isim getirmek için kolları sıvadı.

HUMMELS'E TEKLİF

Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Dortmund ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan Mats Hummels için harekete geçti. İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 35 yaşındaki tecrübeli stopere teklif yaptı.

TRANSFERDE RAKİP YİNE ROMA

Bonservisi elinde olan Hummels'i isteyen tek takım Galatasaray değil. Kısa bir süre önce sarı-kırmızılıların da talip olduğu boşta olan bir başka stoper Mario Hermoso'yu kadrosuna katan Roma da Alman savunmacı ile ilgileniyor. Bu iki takım yine transferde karşı karşıya geldi.Hummels'in menajeri yapılan teklifleri değerlendirirken, yıldız futbolcunun da kısa sürede kararını vermesi bekleniyor.

HUMMELS'İN DORTMUND RAKAMLARI

Mats Hummels, kariyeri boyunca Almanya'nın dışına çıkmadı ve sadece Bundesliga devleri Bayern Münih ve Dortmund'da forma giydi. Sarı-siyahlı takımla sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan 35 yaşındaki tecrübeli stoper, Alman ekibinde 508 maça çıktı ve 38 gol, 23 asistlik performans sergiledi.