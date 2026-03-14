Haberler

Galatasaray'da divan kurulu başkanlığına Aykutalp Derkan yeniden seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu olağan seçimli toplantısında Aykutalp Derkan, 554 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Cengiz Ergani ise 528 oy aldı. Derkan, Galatasaray demokrasisinin önemini vurguladı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağan seçimli toplantısında Aykutalp Derkan, yeniden başkanlığa seçildi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanlığı için Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani aday olarak yer aldı.

Saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, 10 sandıkta sayım işlemine geçildi. Yapılan sayım sonrası Aykutalp Derkan'a 554 oy, Cengiz Ergani'ye ise 528 oy çıktı.

Derkan, oylama sonrası yaptığı konuşmada, Galatasaray demokrasisi için çok önemli bir günü geride bıraktıklarını belirterek, "Bugün sarı ve kırmızı renklerle yarıştık. Kazanan ise sarı-kırmızı oldu. Kazanan Galatasaray oldu. Çok yaşa Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Can Öcal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

