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Galatasaray, Dinamo Kiev Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Dinamo Kiev Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 14.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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