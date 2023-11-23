Galatasaray dibe vurdu! Milli voleybolcu maç biter bitmez gözyaşlarına boğuldu

Sultanlar Ligi 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray Daikin, Kuzeyboru'ya 3-0 mağlup olarak küme düşme hattına geriledi. Karşılaşmanın sonunda sarı-kırmızılıların kaptanı milli voleybolcu İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı.

Bu sezon 9 maçta sadece 2 galibiyet çıkaran Galatasaray Daikin'de Kuzeyboru'ya kaybedilen karşılaşma sonrası tehlike çanları çalmaya başladı. Mücadele sonrası büyük üzüntü yaşayan İlkin Aydın ise gözyaşlarını tutamadı.

İLKİN AYDIN YIKILDI

Galatasaray Daikin'de milli voleybolcu İlkin Aydın maçın sona ermesiyle birlikte büyük üzüntü yaşadı. Rakibine 3-0 mağlup olarak küme düşme hattına gerileyen sarı-kırmızılılarda İlkin Aydın, gözyaşlarını tutamadı.

9 MAÇTA 7 MAĞLUBİYET

Galatasaray, Sultanlar Ligi'nde 13. sıraya geriledi. Kuzeyboru karşısında da kötü gidişatı durduramayan sarı-kırmızılıların 9 maçta 7 mağlubiyeti bulunuyor.