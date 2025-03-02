Galatasaray detayı çok konuşulur: Fenerbahçe'den akılalmaz istatistik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan ve ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapatan Fenerbahçe, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

İLK YARILARDA RAKİPLERE İSABETLİ ŞUT ŞANSI VERMİYOR

Konuk takım Antalyaspor, müsabakanın ilk yarısında Fenerbahçe kalesine çektiği 2 şutta isabet bulamadı. Böylelikle sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçın ilk yarılarında rakiplerine isabetli şut imkanı vermemiş oldu.

BU TAKIMLARDAN BİR TANESİ GALATASARAY

Fenerbahçe, Antalyaspor'dan önce ligde Kasımpaşa ve Galatasaray ile karşılaşmıştı. Özellikle sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın dev derbinin ilk yarısında isabetli şut atamaması dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılar, dev maç boyunca çektiği 4 şutta sadece 1 isabet bulabilmişti.