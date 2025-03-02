Galatasaray detayı çok konuşulur: Fenerbahçe'den akılalmaz istatistik
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Fenerbahçe, çarpıcı bir istatistiğe de imza attı. Konuk takım ilk 45 dakikada çektiği 2 şutta da isabet bulamazken, sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 3 maçta rakiplere ilk yarılarda isabetli şut imkanı vermemesi dikkat çekti. Bu takımlardan bir tanesi de ezeli rakip Galatasaray.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan ve ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapatan Fenerbahçe, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
İLK YARILARDA RAKİPLERE İSABETLİ ŞUT ŞANSI VERMİYOR
Konuk takım Antalyaspor, müsabakanın ilk yarısında Fenerbahçe kalesine çektiği 2 şutta isabet bulamadı. Böylelikle sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçın ilk yarılarında rakiplerine isabetli şut imkanı vermemiş oldu.
BU TAKIMLARDAN BİR TANESİ GALATASARAY
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan önce ligde Kasımpaşa ve Galatasaray ile karşılaşmıştı. Özellikle sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın dev derbinin ilk yarısında isabetli şut atamaması dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılar, dev maç boyunca çektiği 4 şutta sadece 1 isabet bulabilmişti.