Galatasaray Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı
Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonuyla Alman kulübü Werder Bremen'e kiralandığını açıkladı.
Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonuyla Alman kulübü Werder Bremen'e kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA, kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL