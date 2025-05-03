Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Galatasaray, iç transferde hamlelerine devam ediyor. Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Barış Alper'in ardından sıra Davinson Sanchez'e geldi. Yönetim, 2027'de sona erecek olan sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan Kolombiyalı stoperle lig sona erdikten sonra masaya oturacak. Sanchez'in 3.2 milyon euro olan ücretine zam yapılacak ve 3 yıllık yeni bir anlaşma imzalanacak.
Süper Lig devi Galatasaray'da iç transfer hamleleri yapılıyor. Sarı-kırmızılılar, yerli oyuncularının dışında Davinson Sanchez'le de yeni sözleşme imzalayacak.
TALİBİ ÇOK
38 maçtaki savunma performansını hücumda 5 gol ve 2 asistle süsleyen Sanchez'e Everton talip oldu. İngiliz ekibinin teklif yapmaya hazırlandığı Kolombiyalı stoperi Galatasaray satmayı düşünmüyor.
YENİ SÖZLEŞME
2027'de sona erecek sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan Sanchez ile lig biter bitmez masaya oturulacak. 28 yaşındaki oyuncunun 3.2 milyon Euro olan ücretine cüzi bir zam yapılması ve taraflar arasında 3 yıllık yeni anlaşma imzalanması bekleniyor.