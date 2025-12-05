Galatasaray'dan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabındaki eşleşmelerin belirleneceği kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

GALATASARAY'DAN TFF'YE TEPKİ

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu'nun derbi hakemi Yasin Kol hakkında verdiği karara tepki göstererek katılım sağlamadı.

ABDULLAH KAVUKCU NE DEMİŞTİ?

Galatasaray A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geride bıraktığımız gün kulübün resmi hesabından bir açıklama yaparak, "Galatasaray sahada kazanmayı sürdürecek, biz ise Galatasaray'ın hakkını gasp edenlerle mücadelede tek bir geri adım atmayacağız. Şunu herkes bilsin ki Galatasaray unutmaz. Futbolda adaletin terazisinin ayarını bozanlar, yarın bozdukları o terazide kendilerinin de tartılacağını unutmasınlar. Tüm bu gerekçelerle TFF'nin yarınki davetine katılmayacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim." demişti.