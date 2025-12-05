Haberler

Galatasaray'dan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket

Galatasaray'dan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki göstererek Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekiminde yer almadı.

  • Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine katılmadı.
  • Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derbi hakemi Yasin Kol hakkındaki kararına tepki gösterdi.
  • Galatasaray A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kulübün TFF'nin davetine katılmayacağını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabındaki eşleşmelerin belirleneceği kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

GALATASARAY'DAN TFF'YE TEPKİ

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu'nun derbi hakemi Yasin Kol hakkında verdiği karara tepki göstererek katılım sağlamadı.

ABDULLAH KAVUKCU NE DEMİŞTİ?

Galatasaray A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geride bıraktığımız gün kulübün resmi hesabından bir açıklama yaparak, "Galatasaray sahada kazanmayı sürdürecek, biz ise Galatasaray'ın hakkını gasp edenlerle mücadelede tek bir geri adım atmayacağız. Şunu herkes bilsin ki Galatasaray unutmaz. Futbolda adaletin terazisinin ayarını bozanlar, yarın bozdukları o terazide kendilerinin de tartılacağını unutmasınlar. Tüm bu gerekçelerle TFF'nin yarınki davetine katılmayacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim." demişti.

Barış Polat
Haberler.com / Spor
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında 3. duruşma! Salonda yaşananlar mahkeme başkanını kızdırdı

Salonda olanlar mahkeme başkanını kızdırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

bu kadar yüzssüz bir takım olamaz yasin kol hangi hakkınızı yedi. Allahım sanki başka maç ilzedik. ufak tefek hatalar oldu. sizin diğerlerine saysanız

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme169
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKazim Akgün:

aynaya bak yüzsüz sen hangi mal maçı izledin ki

yanıt33
yanıt16
Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

ufak tefek hata dedğin kırmızı kart

yanıt47
yanıt14
Haber YorumlarıArif İnanç:

Galatasaray işin sonunu biliyorum. Bakın nasılsın ele geçecekler. Bu kadar sıkıntılı işler nasılsa bir patlak verecek. Öyle bahis den para aldım. Yok ben al adımlarla olmayacak o iş.

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarısenar:

Yani vermediği 1 sarı kart var onun dışında sonuca etki edecek çok çok ciddi hatalı kararı olmadı. GS kendi hatasından verdi maçı 3-4 dk daha sabredeydi de yemeyeydi. Tecrübesiz futbolcuyu kritik maçta defansa koyarsan orada o kafa müdahalesinde geç kalır adama kafa vurdurur golü yedirir. onun da suçu sayılmaz öğrenecek tecrübe kazanacak.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme101
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

çokta trink mk

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme82
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

vah vah vah G.S katılmadı diye kura çekimi de yapılamadı. Tosuncuklar hatalar hep sizin lehinize mi olacak. Lahanaya geldi mi kıt kıt . geldi mi meee

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme71
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı

İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz

Kongreye damga vuran sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Türkiye'nin dev şirketi, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor

Türkiye'nin dev markası, ülkenin en büyük hava yolu şirketini alıyor
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı

İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz

Kongreye damga vuran sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı 11 mahalle karantinaya alındı
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.