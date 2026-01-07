Haberler

Galatasaray'dan transferde Bernardo Silva sürprizi

Güncelleme:
Galatasaray, Manchester City'nin Portekizli futbolcusu Bernardo Silva'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Cimbom, kontratı sezon sonunda sona erecek Bernardo Silva'nın Silva'yı bonservis bedeli ödemeden transfer etmeyi planlıyor. İngiltere, İtalya ve İspanya'dan birçok takımın Silva için devrede olduğu belirtilirken, Galatasaray cephesinin yapılan görüşmeler neticesinde aşama kaydettiği belirtildi.

  • Galatasaray, Manchester City'deki Portekizli futbolcu Bernardo Silva'yı transfer etmek için temaslara başladı.
  • Bernardo Silva'nın Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
  • Bernardo Silva bu sezon Manchester City ile 26 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist yaptı.

Kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmeye kararlı olan Galatasaray, transferdeki rotasını İngiltere'ye çevirdi.

GALATASARAY'IN HEDEFİ BERNARDO SILVA

Galatasaray'ın transfer gündeminde Manchester City'nin dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Bernardo Silva var. Geride bıraktığımız yaz Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Bernardo Silva için de benzer bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor.

TRANSFERDE AŞAMA KAYDEDİLDİ

Cimbom, Manchester City'deki kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu için temaslara başlarken, şimdiden bu transferde aşama kaydetmeye başladı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

İngiltere, İtalya ve İspanya'dan birçok dev takımın Silva için devrede olduğu ancak Galatasaray cephesinin Bernardo Silva transferinden oldukça umutlu olduğu öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 26 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

