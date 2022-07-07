Galatasaray'dan transfer bombardımanı! William Carvalho ile anlaşma sağlandı

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Okan Buruk'un yönetime ilettiği istekler doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahayı yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor.

OLİVEİRA'NIN ARDINDAN CARVALHO'DA ASLAN OLUYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, William Carvalho ile anlaşma sağladı. Real Betis ve Galatasaray arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi. Fenerbahçe'nin de yoğun ilgi gösterdiği oyuncu Galatasaray ile sözleşme imzalamanın bir adım uzağında.

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