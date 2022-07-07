Galatasaray'dan transfer bombardımanı! William Carvalho ile anlaşma sağlandı
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Galatasaray'ın Sergio Oliveira ile anlaştığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Orta sahaya bir yıldız takviyesi daha yapan sarı kırmızılı ekip, Real Betis forması giyen William Carvalho ile anlaşma sağladı.
Galatasaray transferde hız kesmiyor. Okan Buruk'un yönetime ilettiği istekler doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahayı yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor.
OLİVEİRA'NIN ARDINDAN CARVALHO'DA ASLAN OLUYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, William Carvalho ile anlaşma sağladı. Real Betis ve Galatasaray arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi. Fenerbahçe'nin de yoğun ilgi gösterdiği oyuncu Galatasaray ile sözleşme imzalamanın bir adım uzağında.
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