Dursun Özbek: TFF mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisini Yasin Kol'un yöneteceğinin duyurulmasının ardından mevcut TFF yönetimi ile bütün ilişkilerini askıya aldıklarını duyurdu.

TFF, Pazar günü oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisini Yasin Kol'un yöneteceğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de bu atamaya tepki gösterdi. Galatasaray'ın sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

