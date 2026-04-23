Dursun Özbek: TFF mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisini Yasin Kol'un yöneteceğinin açıklanmasının ardından TFF ile ilişkilerini askıya aldıklarını duyurdu.
TFF, Pazar günü oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisini Yasin Kol'un yöneteceğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de bu atamaya tepki gösterdi. Galatasaray'ın sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.