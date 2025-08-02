Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak Uğurcan Çakır bombası

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
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Galatasaray, Osimhen transferi sonrası kaleci arayışına girdi. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, basına yaptığı açıklamada ismi duyulmayan 3 kaleciyle ilgilendiklerini belirtmişti. Bu isimlerden birinin Uğurcan Çakır olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin de milli kaleciyle ilgilendiği ancak transfer için Trabzonspor'u ikna edemediği biliniyordu.

Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un da takımda görmeyi çok istediği Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı. Fenerbahçe'nin de milli kaleciyle ilgilendiği ancak transfer için Trabzonspor'u ikna edemediği biliniyordu.

UĞURCAN ÇAKIR BOMBASI

Sözcü'de yer alan habere göre Okan Buruk, Uğurcan Çakır'ın performansını çok beğeniyor ve yerli kontenjanı nedeniyle de bir adım öne çıkarıyor.

FENERBAHÇE İSTİYORDU

Haberde Fenerbahçe'nin de milli kaleciyle ilgilendiği ama transfer için Trabzonspor'u ikna edemediği belirtildi. Basında ismi duyulmayan 3 kaleciyle görüştüklerini belirten Abdullah Kavukcu'nun gizli hedefinin Uğurcan Çakır olduğu aktarıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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