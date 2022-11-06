Galatasaray'dan Şenol Güneş'e abaküslü şampiyonluk göndermesi: Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir

Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin attığı 2 golle mağlup eden Galatasaray, karşılaşmanın ardından Şenol Güneş'e gönderme yaptı. İmza töreninde "Son 10 yılda herhalde en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş" ifadesini kullanan Güneş'e ilkokulda matematik öğreniminde kullanılan abaküsle hesap yaparak yanıt veren Galatasaray kulübü paylaşıma "Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir" notunu düştü.