Galatasaray'dan Şenol Güneş'e abaküslü şampiyonluk göndermesi: Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir
Spor Haberleri
Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin attığı 2 golle mağlup eden Galatasaray, karşılaşmanın ardından Şenol Güneş'e gönderme yaptı. İmza töreninde "Son 10 yılda herhalde en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş" ifadesini kullanan Güneş'e ilkokulda matematik öğreniminde kullanılan abaküsle hesap yaparak yanıt veren Galatasaray kulübü paylaşıma "Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir" notunu düştü.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 yendi.
Galibiyet sonrası sarı kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşarken Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım geldi. Galatasaray derbinin ardından ilkokulda matematik öğreniminde kullanılan abaküsle hesap yaparak Şenol Güneş'e şampiyonluk sayısı cevabı verdi.
Galatasaray, "Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir" paylaşımı yaparak Güneş'in şampiyonluk açıklamasına gönderme yaptı. Sarı kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğendi aldı.
Şenol Güneş imza töreninde "Son 10 yılda herhalde en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş" ifadelerini kullanmıştı.