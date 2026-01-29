Haberler

Galatasaray'dan Sane'nin sakatlığıyla ilgili ilk açıklama

Galatasaray'dan Sane'nin sakatlığıyla ilgili ilk açıklama
Güncelleme:
Galatasaray'ın Manchester City ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Leroy Sane'nin sağlık durumu hakkında ilk açıklama kulüp doktoru Yener İnce'den geldi. İnce, Sane'nin ayak bileği burkulması yaşadığını belirtti.

Galatasaray'da Manchester City maçında sakatlanarak oyundan çıkan Leroy Sane'nin sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama kulüp doktoru Yener İnce'den geldi.

SANE'NİN SAKATLIĞI KORKUTTU

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı ekipte Leroy Sane'nin yaşadığı sakatlık endişe yarattı.

SAKATLIĞINA RAĞMEN DEVAM ETMEYE ÇALIŞTI

Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanan Alman futbolcu, bir süre aksayarak oyunu sürdürmeye çalıştı. Rahatsızlığının artması üzerine teknik heyete değişiklik işareti veren Sane, 80. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

KULÜP DOKTORUNDAN İLK BİLGİ

Maçın ardından açıklama yapan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Leroy Sane'nin sağlık durumuna ilişkin ilk değerlendirmeyi paylaştı. İnce, "Sane'de ayak bileği burkulması oldu" ifadelerini kullandı.

