Galatasaray'dan Şampiyonluk Kutlaması İçin Dron Gösterisi

Galatasaray'dan Şampiyonluk Kutlaması İçin Dron Gösterisi
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Galatasaray, sezon sonu Başakşehir maçı sonrası stadyumda yaptığı dron gösterisiyle şampiyonluk kutlamalarına devam etti. 1500 dron ile yapılan görsel şölen, stadyumda katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

- Galatasaray'dan dron şov

İSTANBUL - Galatasaray, Başakşehir maçının ardından stadyumun üstünde dronlarla gösteri yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasındaki Başakşehir karşılaşmasıyla sezonu tamamladı. Geçen hafta yapılan şampiyonluk kutlamaları maçın ardından stadyumda da devam etti. Özellikle dron gösterileri kutlamalara damga vurdu.

Dronlar farkı noktalardan havalanarak, stadyuma ulaştı. İlk yıldız Galatasaray Lisesi'nden, ikinci yıldız Galatasaray Adası'ndan, üçüncü yıldız Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, dördüncü yıldız da Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden kalktı ve ve stadyumdaki yıldızla birleşerek beşinci yıldızı yaptı.

Dronlarla Şampiyonlar Ligi logosu, Ali Sami Yen, 5 yıldız ve onların alındığı tarihler, Fernando Muslera, Dries Mertens, Victor Osimhen'in Antalyaspor maçındaki röveşatası ve maskesi, Okan Buruk, 25 yazılı 5 yıldızlı logo ve 5 yıldızlı Galatasaray logosunun görselleri yapıldı.

Bu etkinlik için yaklaşık 1500 dron kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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