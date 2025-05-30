Galatasaray'dan Şampiyonluk Kutlaması: Dron Gösterileri Stadyumu Aydınlattı

Galatasaray'dan Şampiyonluk Kutlaması: Dron Gösterileri Stadyumu Aydınlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Başakşehir maçının ardından stadyumda düzenlediği dron gösterileri ile şampiyonluk kutlamalarını taçlandırdı. Dronlar, Galatasaray'ın simgelerini içeren görsellerle stadyumu aydınlattı.

Galatasaray, Başakşehir maçının ardından stadyumun üstünde dronlarla gösteri yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasındaki Başakşehir karşılaşmasıyla sezonu tamamladı. Geçen hafta yapılan şampiyonluk kutlamaları maçın ardından stadyumda da devam etti. Özellikle dron gösterileri kutlamalara damga vurdu. Dronlar, Galatasaray Lisesi, Galatasaray Adası, Florya Metin Oktay Tesisleri ve Kemerburgaz Tesisleri'ndan havalandı ve stadyuma geldi.

Dronlarla Şampiyonlar Ligi logosu, Ali Sami Yen, 5 yıldız ve onların alındığı tarihler, Fernando Muslera, Dries Mertens, Victor Osimhen'in Antalyaspor maçındaki röveşatası ve maskesi, Okan Buruk, 25 yazılı 5 yıldızlı logo ve 5 yıldızlı Galatasaray logosunun görselleri yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturması! 12 şüpheli tutuklandı
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.