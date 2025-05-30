Galatasaray'dan Şampiyonluk Kutlaması: Dron Gösterileri Stadyumu Aydınlattı

Galatasaray, Başakşehir maçının ardından stadyumun üstünde dronlarla gösteri yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasındaki Başakşehir karşılaşmasıyla sezonu tamamladı. Geçen hafta yapılan şampiyonluk kutlamaları maçın ardından stadyumda da devam etti. Özellikle dron gösterileri kutlamalara damga vurdu. Dronlar, Galatasaray Lisesi, Galatasaray Adası, Florya Metin Oktay Tesisleri ve Kemerburgaz Tesisleri'ndan havalandı ve stadyuma geldi.

Dronlarla Şampiyonlar Ligi logosu, Ali Sami Yen, 5 yıldız ve onların alındığı tarihler, Fernando Muslera, Dries Mertens, Victor Osimhen'in Antalyaspor maçındaki röveşatası ve maskesi, Okan Buruk, 25 yazılı 5 yıldızlı logo ve 5 yıldızlı Galatasaray logosunun görselleri yapıldı. - İSTANBUL