Galatasaray'dan Salah operasyonu

Önemli yıldızları kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, gözünü Liverpool'un Mısırlı yıldıza Muhammed Salah'a çevirdi.

AYRILIK KARARI ALDI

Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 33 yaşındaki Salah, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Daha önce Salah'ı transfer gündemine alan Cimbom, 2026'nın ilk bombasını Salah ile patlatmaya hazırlanıyor.

MASAYA OTURULACAK

Sarı-kırmızılılar, Salah ve menajeriyle iletişime geçerek yıldız ismin şartlarını öğrenecek. Şartların uygun bulması halinde Cimbom, yıldız isim için Liverpool'un kapısını çalacak.

TARAFTARDAN ETKİLENMİŞTİ

Bu sezon RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Liverpool maçında Mohamed Salah da forma giymişti. Tribünleri dolduran ve inanılmaz bir destek veren taraftarlara hayran kalan Salah, karşılaşma bitiminde İngiltere'den tanıdığı İlkay Gündoğan'a, "Taraftarlar inanılmaz. Atmosfer hep böyle mi?" diye sormuştu.