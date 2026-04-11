Galatasaray'dan Asprilla, Günay Güvenç ve Osimhen açıklaması

GALATASARAY, tedavisi süren Victor Osimhen ile Göztepe maçında dizinden darbe alan Yaser Asprilla ve dünkü antrenmanda sakatlanan Günay Güvenç'in sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Yaser Asprilla'nın yapılan kontrollerinde dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Victor Osimhen'in daha sonra kendisi için hazırlanan özel program kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ayrıca iç yan bağında zorlanma belirlenen kaleci Günay Güvenç'in de günü tedaviyle geçirdiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'in 27'nci haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla'nın sponsor hastanemizde yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi. Dün yapılan antrenmanda iç yan bağında zorlama tespit edilen Günay Güvenç günü tedaviyle geçirdi. Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı