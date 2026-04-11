Galatasaray'dan Asprilla, Günay Güvenç ve Osimhen açıklaması

Galatasaray, Göztepe maçında sakatlanan Yaser Asprilla'nın dizinde ödem ve kanama tespit edildiğini, Günay Güvenç'in iç yan bağında zorlama bulunduğunu ve Victor Osimhen'in özel programla çalıştığını duyurdu.

GALATASARAY, tedavisi süren Victor Osimhen ile Göztepe maçında dizinden darbe alan Yaser Asprilla ve dünkü antrenmanda sakatlanan Günay Güvenç'in sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Yaser Asprilla'nın yapılan kontrollerinde dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Victor Osimhen'in daha sonra kendisi için hazırlanan özel program kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ayrıca iç yan bağında zorlanma belirlenen kaleci Günay Güvenç'in de günü tedaviyle geçirdiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'in 27'nci haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla'nın sponsor hastanemizde yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi. Dün yapılan antrenmanda iç yan bağında zorlama tespit edilen Günay Güvenç günü tedaviyle geçirdi. Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde korkulan olmadı
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
'İsrail için 100 bin savaşçım hazır' diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti

"İsrail için 100 bin asker hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu

Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Süper Lig play-off'ları için mücadele ettiler! Çorum FK, Pendikspor'u uzatmalarda üzdü

Süper Lig play-off'u için mücadele ettiler! Her şey 90+3'te değişti
Robertson anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu: Kümede kalın, geleyim

Anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu