Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Süper Lig devi Galatasaray'da Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlıktan çıkan Mauro Icardi ve sakatlık yaşayan Nicolo Zaniolo ile Batuhan Şen'in durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

''İYİ GİDİYOR VE KİLO VERİYOR"

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Mauro Icardi için her şeyin yolunda gittiğini dile getiren Yener İnce, "Icardi, joker olarak topla çalışmalara başladı. Şu an iyi bir yerde. Tedbirli gideceğiz, akıllı olacağız. Şu an sakatlığının 231. günündeyiz. Tek isteğimiz Icardi'nin sağlıklı dönmesi. Icardi yapı olarak bugün oynamak ister ama dikkat etmemiz gerek. Kilosu da günden güne düşüyor." dedi.

"İÇ YAN BAĞLARINDA HASAR VAR"

Admira Wacker ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo ile Batuhan Şen'in durumları hakkında da konuşan Yener İnce, "Zaniolo ile maçtan sonra konuştuğumuzda quadriceps kasında ağrı hissettiğini söyledi. Tedbir amaçlı MR çekeceğiz. Bu yüzden antrenmana çıkmayacak. Batuhan bir kafa travması geçirdi. Çok şükür beyinle ilgili bir şey yok. Ancak dizinde iç yan bağlarında bir hasar var. Onun tedavisine başladık. İstanbul'da tedavisine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.