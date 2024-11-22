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Galatasaray'dan Osimhen'i gölgede bırakacak forvet

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Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, yeni bir santrfor takviyesi için kolları sıvadı. Marcus Rashford için harekete geçen Galatasaray yönetimi, Manchester United'da son dönemde istikrarsız bir performans sergileyen oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray yönetimi, Manchester United'da son dönemde istikrarsız bir performans sergileyen Marcus Rashford için de harekete geçti.

İngiliz devinde bekleneni veremeyen Rashford için Galatasaray yönetimi Osimhen örneği verdi. Yarım sezon kiralanması durumunda yıldız oyuncunun kendini bulabileceğini ifade eden sarı-kırmızılıların önündeki tek engel Rashford'un ikna olması.

ENGEL ÇIKARMAYACAKLAR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Rashford'u ikna edebilirse, Manchester United'ı Icardi ve Osimhen örnekleriyle kısa süre içinde bağlayacak. Hücumda her mevkide oynayabilen Rashford'u çok isteyen Okan Buruk, Dursun Özbek'e bu konudaki niyetini açık açık iletti.

Galatasaray'dan Osimhen'i gölgede bırakacak forvet

Galatasaray'dan Osimhen'i gölgede bırakacak forvet
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMustafa Engin:

osimhen i gölgede bırakacak tek kişi var vinicius junior

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıØmer Cinar:

osimheninkini yesin, ne gölgesi?

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıisa ercan:

gelirse gs şampi....

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıÇağdaş Güney:

iyi topçu iş yapar

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

olur mu? Olur

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

ROTASYONDA KULLANILIR. OSİMHENİN GÖLGESİ 25 GOL ATAR

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