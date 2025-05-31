Galatasaray'dan Muslera'nın Kulübü ile Stratejik Protokol

Galatasaray'dan Muslera'nın Kulübü ile Stratejik Protokol
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Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Uruguay 2. Futbol Ligi takımı Sportivo Bella Italia ile protokol imzalayarak Güney Amerika'daki futbol akademileri ile iş birliği yapma kararı aldı.

Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Uruguay 2. Futbol Ligi takımlarından Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile protokol imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımdaki 14 sezonluk kariyerini noktalayan kaptan Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile imzalanan protokol çerçevesinde Galatasaray, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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