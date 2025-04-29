Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi

Süper Lig'in lideri Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu doğrultuda orta sahaya bir tecrübeli oyuncu, bir de geleceğe yatırım yapmak isteyen Sarı-kırmızılılar, gözünü İsviçre'den sürpriz bir isme dikti.

İSVİÇRE'DEN SÜRPRİZ İSİM BARADJI

Galatasaray, İsviçre'nin Yverdon takımında forma giyen Fransız oyuncu Moussa Baradji'yi transfer listesine aldı. Yverdon'a sezon başında transfer olan Baradji'nin sözleşmesi 2026 yılına dek devam ediyor. Baradji'nin ismi daha önce Marsilya, Rennes ve St. Etienne ile anılıyordu.

24 yaşındaki Malili futbolcu, bu sezon Yverdon formasıyla çıktığı 24 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.