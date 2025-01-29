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Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması

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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi ile ilgili spekülasyonları reddetti ve rapor talep etmediğini belirtti. İnce, Icardi ve doktoruyla her gün konuştuğunu, futbolcunun sakatlık sürecinin normal seyrettiğini ve spekülasyonların doğru olmadığını söyledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'la yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, maçın taktiksel organizasyonlarıyla tamamlandı.

"BEN ONDAN RAPOR İSTEMEDİM"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi ile ilgili çok fazla spekülasyon çıktığını belirten İnce, şunları kaydetti, "Ben her gün Icardi ile konuşuyorum. Ben ondan rapor istemedim. Rapor istediğime dair açıklama da yapmadım. Icardi ve doktoruyla her gün konuşuyorum. Başka takımlarda da aynı sakatlığı yaşayan futbolcuların geri dönüş süresi 8-9 ay oluyor. 6 ayda da döner ama mantıklı olmaz. Riskli olur. Normal bir süreç seyrediyor. Spekülasyonlar doğru değil."

İnce ayrıca, "Bizde her gün yapılan idmanların videoları var. Kendi halinde çalışıyor. 8-9 ay sonra sahada olmasını umuyoruz. Sağlık ekibi olarak süreci takip ediyoruz. Anlatılanlar gibi bir iletişim problemimiz yok" ifadelerini kullandı.

Futbolculardan Kerem Demirbay'ın idmanda yer almadığını dile getiren Yener İnce, Ismail Jakobs'la ilgili, "Son oynanan maçta Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu. Kerem Demirbay'ın tedavisi 2-3 hafta devam edecek. Diğer oyuncular burada. Ismail Jakobs da antrenmanda. Onun aşil tendonunda ağrı vardı. Durumuna bakacağız. Nasıl bir karar alınacağını hoca belirleyecek." dedi.

Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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