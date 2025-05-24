Galatasaray'dan Leroy Sane'ye devasa teklif

Galatasaray'dan Leroy Sane'ye devasa teklif
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon euro'dan fazla kazanacağı resmi bir teklif yaptı.

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Alman basını, Sarı-kırmızılıların Leroy Sane'ye yaptığı teklifi ortaya çıkardı.

YILLIK 10 MİLYON EURO'DAN FAZLA MAAŞ

Sky'da yer alan habere göre; Galatasaray, Bayern Münih'in yıldızı Sane'ye yıllık 10 milyon euro'nun üzerinde bir maaş teklifinde bulundu. Haberde, Sane'ye teklif yapan takımlar arasında şu anda en yüksek teklifin Galatasaray'dan olduğu belirtildi.

NAPOLI VE PREMİER LİG'İN DE RADARINDA

29 yaşındaki yıldızı Galatasaray haricinde Serie A'da şampiyon olan Napoli ve Premier Lig ekiplerinin de takip ettiği ifade edildi. Öte yandan Bayern Münih'in de sözleşmesi biten Sane ile yeni sözleşme imzalamaya umutlu olduğu belirtildi.

RAKAMLARI

Bayern Münih'te bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Leroy Sane, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

İşte sürpriz Suriye zirvesinin detayları! Bir konuya özel yer ayrıldı
Foça'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı! Alevlerle mücadele sürüyor

Bir şehrimizde zamanla mücadele! Alevler ormana sıçradı
Rusya ve Ukrayna 307 esiri takas etti

İstanbul zirvesinin en net kazanımı! Özgürlüklerine kavuştular
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

gs leroy sane ile çıtayı yükselttikçe yükseltiyor , bizim fener edin dzeko gibi emeklilerle oynuyor :) , eeeyyyy Ali koç eyyy uyan artık sen çok büyük bir kulüp başkanısın , çok büyük düşünmek zorundasın , Ali koç , ya büyük düşün ya git

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

Türk futbolunun köklü kulübüne başkan oldu
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.