Galatasaray'dan Leroy Sane'ye devasa teklif

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Alman basını, Sarı-kırmızılıların Leroy Sane'ye yaptığı teklifi ortaya çıkardı.

YILLIK 10 MİLYON EURO'DAN FAZLA MAAŞ

Sky'da yer alan habere göre; Galatasaray, Bayern Münih'in yıldızı Sane'ye yıllık 10 milyon euro'nun üzerinde bir maaş teklifinde bulundu. Haberde, Sane'ye teklif yapan takımlar arasında şu anda en yüksek teklifin Galatasaray'dan olduğu belirtildi.

NAPOLI VE PREMİER LİG'İN DE RADARINDA

29 yaşındaki yıldızı Galatasaray haricinde Serie A'da şampiyon olan Napoli ve Premier Lig ekiplerinin de takip ettiği ifade edildi. Öte yandan Bayern Münih'in de sözleşmesi biten Sane ile yeni sözleşme imzalamaya umutlu olduğu belirtildi.

RAKAMLARI

Bayern Münih'te bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Leroy Sane, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.