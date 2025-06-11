Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
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Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vererek Manchester City'den Bernardo Silva'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. İlk olarak bedelsiz transferi düşünen Galatasaray, City'nin sözleşme feshine yanaşmaması üzerine planlarını değiştirdi ve Silva için 10 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılılar, haziran ayı bitmeden Silva transferini bitirmeyi planlıyor.

Leroy Sane transferini bitirme aşamasına gelen Galatasaray şimdi de gözünü bir diğer yıldız Bernardo Silva'ya çevirdi. Galatasaray'ın Bernardo Silva için gözden çıkardığı bonservis de belli oldu.

10 MİLYON EURO

Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'yı ilk bağlamda bedelsiz kadrosuna katmayu hedefleyen Galatasaray, Premier Lig ekibinin sözleşme feshine yanaşmaması sonrası tüm planlarını değiştirdi.

Manchester City ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Galatasaray'ın Bernardo Silva için gözden çıkardığı bonservis de belli oldu.

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Bernardo Silva için Manchester City'ye 10 milyon euro ödemeye hazır. Sarı-kırmızılılar haziran ayı bitmeden Bernardo Silva transferini noktalamayı planlıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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