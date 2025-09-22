Galatasaray'dan Konyaspor'a 3-1'lik Zafer: Wilfried Singo Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir uyum yakaladıklarını belirtti.

Wilfried Singo, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Singo, hafta içinde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldukları UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kendileri için zor geçtiğini belirterek, "Bugün sahaya çıkıp, kendimizi göstermek istiyorduk. İyi bir sonuç elde etmemiz gerekiyordu. Bunu da başardık. Bugün Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir ikili olduk. Takım olarak da iyi oynadığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Hoca ne derse ben ona göre oynarım"

Hem sağ bekte hem de stoperde oynayabildiğini vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Benim için mevki fark etmiyor. Hoca ne derse ben ona göre oynarım. Ben, sadece takıma yardım etmek için buradayım." ifadelerini kullandı.

Takıma adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini dile getiren Singo, "Takım arkadaşlarım, bana çok iyi yaklaşıyor. Uzun zamandır buradaymışım gibi bir hava var. Umarım bunun sonucunda Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alırız." şeklinde konuştu.

Transferi için ödenen yüksek bonservisin kendisinde baskı yaratmadığını aktaran Singo, "Benim için önemli olan sahada performans göstermek. Hem takımın hem de benim performansım önemli. Transfer dediğimiz şey sadece rakamlardan oluşuyor. Ben, çok daha iyi olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Fiziğinin doğal bir şekilde geliştiğini dile getiren Fildişi Sahilli oyuncu, "Çalışmak lazım. Fiziği geliştirmek için çalışmak gerekiyor. Saha içerisinde fiziği iyi olan hücum oyuncuları oluyor. Siz iyi çalıştıktan sonra da gerisi geliyor." dedi.