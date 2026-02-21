Haberler

Galatasaray: "Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!"

Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, Konyaspor maçında iptal edilen gollerine karşı Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. Kulüp, VAR hakeminin kararını eleştirerek, şeffaf bir inceleme talep etti.

Galatasaray Kulübü, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, iptal edilen gollerine tepki göstererek, Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır. Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu derhal göreve davet ediyoruz. Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz.

Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
