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Galatasaray'dan Inaki Pena bombası! Muslera dönemi sona eriyor

Spor Haberleri

Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla çıkışa geçen Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılacağı öne sürüldü. Deneyimli eldivenin boşluğunun ise geçen sezon sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Inaki Pena ile doldurulacağı belirtildi.

Golsüz eşitlikle sona eren Adana Demirspor maçında oynayarak Galatasaray tarihinde en çok forma giyen 5. futbolcu olan Fernando Muslera için İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

MUSLERA'NIN YERİNE PENA

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, Galatasaray sezon sonunda Fernando Muslera ile yolları kesin olarak ayıracak. Sarı-kırmızılılar deneyimli eldivenin yerini ise tanıdık bir isimle dolduracak. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena'nın Aslan'ın yeniden gündemine geldiği belirtildi.

Galatasaray'dan Inaki Pena bombası! Muslera dönemi sona eriyorInaki Pena

KUPA CANAVARI

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 5 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası kazandı. Deneyimli eldiven, Uruguay Milli Takımı ile ise 2011 senesinde Copa America şampiyonu oldu.

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Galatasaray Muslera Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ütopik Yorumcu:

Hainlik diz boyu eğer doğru haber ise ama zannetmiyorum

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