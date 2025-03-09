Galatasaray'dan ilk yarının son dakikasında penaltı itirazı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Sarı-kırmızılılar, 45+1. dakikada rakip ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

ELLE OYNAMA VE PENALTI İTİRAZI

Galatasaraylı futbolcular, Alanyaspor ceza sahasında Morata ve Aliti arasında yaşanan pozisyon sonrası Aliti'nin elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, kısa bire süre VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS