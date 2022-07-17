Galatasaray'dan iki transfer birden! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i kadrosuna kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'dan iki transfer birden! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i kadrosuna kattı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ve Lyon forması giyen Fransız sağ bek Leo Dubois ile anlaşmaya vardı.

Teknik Direktör Okan Buruk ile şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, hazırlık maçlarındaki mağlubiyetlerin ardından eksik bölgeler için transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

İKİ İSİMLE ANLAŞMAYA VARILDI

Sarı kırmızılılar, orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ve Lyon forması giyen sağ bek Leo Dubois transferinde mutlu sona ulaştı.

HOFFENHEİM FORMASIYLA 18 MAÇA ÇIKTI

Florian Grillitsch, geçen sezon Hoffenheim formasıyla 18 maça çıktı ve 1495 dakika sahada kaldı. Ülkesi adına 33 kez forma giydi ve 1 gol attı. Kariyerinde ise 256 karşılaşmada 32 gol, 31 de asist yaptı.

Galatasaray'dan iki transfer birden! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i kadrosuna kattı

LEO DUBOİS 3 ASİST KAYDETTİ

Nantes altyapısında yetişen ve Lyon'a transfer olan Leo Dubois ise geçen sezon Fransız ekibiyle toplamda 28 maça çıkıp 3 asist kaydetti. 13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon euro.

Galatasaray'dan iki transfer birden! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i kadrosuna kattı

GALATASARAY 3 TRANSFERİ BİTİRDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, şu ana kadar Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı.

Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title