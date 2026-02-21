Haberler

Galatasaray'dan TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası açıklama

Güncelleme:
Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor karşısında iptal edilen gol nedeniyle hakemler hakkında sert bir açıklama yaptı. Kulüp, kararın Türk futbolu adına kabul edilemez olduğunu belirtti ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet etti.

GALATASARAY, Süper Lig'in 23'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole ilişkin resmi internet sitesinden bir bildiri yayımlayarak hakem yönetimine tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T. Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır. Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu derhal göreve davet ediyoruz. Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz. Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
