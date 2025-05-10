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Galatasaray'dan Final Müjdesi: Unicaja Malaga ile Çarpıcı Mücadele

Galatasaray'dan Final Müjdesi: Unicaja Malaga ile Çarpıcı Mücadele
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde Unicaja Malaga ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi. La Laguna Tenerife'yi yenerek finale yükseldiklerini belirten Natan, takımın kupayı İstanbul'a getireceği konusunda iyimser.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde yarın İspanya'nın Unicaja Malaga ekibiyle yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Dörtlü Final organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen sezonun en iyileri ödül töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan Natan, bir başka İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale çıktıklarını hatırlattı.

Şampiyonlar Ligi'nde 5 senedir mücadele ettiklerini aktaran Can Natan, "İlk defa Dörtlü Final'de yer aldık. La Laguna Tenerife, çok güçlü bir ekip. İspanya Ligi'nde 2. sırada. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de çok ciddi başarıları var. 15 sayı geriden gelip kazanmasını bildik. Yarın finalde Unicaja Malaga ile karşılaşacağız. Onlar da çok güçlü bir ekip. Sezon içerisinde onlarla karşılaştık. Kendi evimizdeki maçı kazandık, deplasmandaki müsabakayı kaybettik. Bence güzel bir maç olacak. Kupayı İstanbul'a getireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takıma güvendiklerini anlatan Natan, "Takım, yarınki maçı kazanacağına inanıyor. Birbirine çok inanan bir takım olacağız. Ben kıran kırana bir maç olacağını düşünüyorum. İşimiz zor ama kupayı getireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Can Natan, finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Galatasaray'ın her sene kupa için mücadele etmesi gerekiyor. Umuyorum yarın kupayı alacağız. Bir daha Avrupa başarısı için arayı bu kadar açmamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

FIBA'nın NBA ile Avrupa'da düzenlemeyi planladığı ligle de konuşan Natan, "Galatasaray'ın yeri her zaman Avrupa'nın en üst ligidir. Hem NBA hem de diğer tarafla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Buna yönelik çalışmalarımızı yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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