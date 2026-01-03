Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Ara transferde özellikle orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın, iki orta saha takviyesi planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların rotayı İtalya'ya çevirdiği ve bu doğrultuda Inter forması giyen Davide Frattesi'yi gündemine aldığı kaydedildi.

FRATTESI SÜRPRİZİ: İTALYANLAR DUYURDU

İtalya'da yayın yapan çok sayıda spor gazetesi, Galatasaray'ın Davide Frattesi ile ilgilendiğini yazdı. Haberde, Fenerbahçe'nin de transfer için devrede olduğu ancak Galatasaray'ın bu ay içinde işi bitirme ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulandı.

JUVENTUS İDDİASI VARDI, GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

26 yaşındaki orta sahanın ismi bir süredir Juventus ile anılıyordu. Devre arasında iki kulüp arasında transfer operasyonu yapılabileceği konuşulurken, görüşmelerde bazı pürüzler çıktığı ve tarafların diğer seçenekleri değerlendirmeye başladığı belirtildi. Galatasaray'ın da süreci yakından takip ettiği, oyuncu cephesinden gelen önerinin İstanbul'da sıcak karşılandığı aktarıldı.

"TAM OKAN BURUK'UN ARADIĞI ORTA SAHA"

İtalyan basınında Frattesi için "Tam Okan Buruk'un aradığı orta saha profili" yorumunun yapıldığı öne sürüldü. Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı davranacağı ifade edilirken, Inter'in talep edeceği bonservis rakamını karşılayacak güce sahip olduğu da öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Davide Frattesi'nin Inter ile sözleşmesinin 2028 yazına kadar devam ettiği belirtildi. Frattesi, İtalya Milli Takımı'nda ise 33 maçta 8 gol kaydetti.